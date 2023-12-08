الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة موظف عام بتهمة الاختلاس إلى محكمة الجنايات

المتهم
المتهم

أحالت نيابة القاهرة الجديدة موظفا عاما بتهمة الاختلاس “ اموالا وأوراقا ”  إلى محكمة الجنايات.

وتبيَّن من خلال الأوراق أن المتهم هو "م. ن" وكشفت التحقيقات أن المتهم بصفته موظف عام من مأموري التحصيل والأمناء علي الودائع -محضر بقلم محضري أسرة القاهرة الجديدة والمطرية بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية أختلس اموالا وأوراقا وجدت في حيازته بسبب وظيفته وسلمت اليه بتلك الصفة بأن أختلس مبلغ 125972 جنيه "مائة وخمسة وعشرون ألف وتسعمائة واثنين وسبعون جنيها" الخاصة بعدد 71 ورقة انذار عرض وعدد ثلاث أوراق تنفيذ وصيغ تنفيذية لأحكام مبينة بالتحقيقات وعدد 89 مطالبة قضائية المبينة تفصيلا بتقرير خبراء الكسب غير المشروع واختلس المبالغ المالية والأوراق الميرية لنفسه اضرارا بجهة عمله.

نيابة القاهرة الجديدة محكمة الجنايات اموالا وأوراقا الاختلاس مأموري التحصيل

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