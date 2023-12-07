الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رد المحكمة في محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق

محمد كشمير
محمد كشمير

رفضت محكمة الاستئناف، طلب محامي المتهم بقتل لاعب نجل الزمالك برد المحكمة.

وبناءً على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف، تواصل محكمة جنايات  القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة المتهم في القضية المعروفة إعلاميا بقتل نجل لاعب الزمالك السابق عمر كشمير.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة لمنتصف مايو لعام 2022 بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة، بأن قام المتهم بقتل عمدا المجني عليه محمد عمر حسن كشمير نجل لاعب الزمالك السابق عمر كشمير مع سبق الإصرار.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم حال سيره بمنطقة العزبة البحرية بدائرة قسم شرطة حلوان، استوقف المجني عليه وطلب منه مبلغ 100 جنيه، فرفض الأخير ودفعه، فطعنه المتهم طعنة نافذة في الصدر باستخدام سلاح أبيض مطواة بدون ترخيص، فأصابه قاصدًا قتله فأنهى بفعله حياته على النحو المبين بالتحقيقات، ووجهت جهات التحقيق للمتهم تهمة القتل العمد، وسرقة بالإكراه، وحيازة سلاح أبيض مطواة التي استخدمها في الاعتداء على المجني عليه.

محكمة الاستئناف لاعب نجل الزمالك رد المحكمة محكمة جنايات محمد عمر حسن كشمير

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