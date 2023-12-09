السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الزراعة يبحث مع وفد "التعاون الاقتصادي والتنمية" آفاق التعاون المشترك

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

عقد السيد القصير،  وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا مع وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وذلك لبحث آفاق التعاون المشترك والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في القطاع الزراعي.

وخلال اللقاء استعرض القصير، جهود الدولة المصرية في ظل الازمات العالمية، وأوضح الوزير مفهوم الامن الغذائي وابعاده والمتمثلة في الاتاحة، والاستدامة، وسلامة الغذاء.

تحقيق الأمن الغذائي 

وأشار القصير، إلى الإجراءات الاستباقية التي اتخذها  الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين من خلال زيادة الانتاج الزراعي بالتوسع الأفقي والرأسي والمشروعات العملاقة وبناء مخزون استراتيجي من السلع الأساسية.

وفي نهاية كلمته، رحّب القصير، بالتعاون مع المنظمة في إيجاد حلول لمواجهة التحديات التى تواجه قطاع الزراعة في مصر والتي من اهمها تفتيت الحيازة والتغيرات المناخية ودور التعاونيات وسلاسل القيمة المضافة ومحدودية الأرض والمياه.

من ناحيته، أعرب انطوني لوبيز، رئيس وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عن سعادته بزيارة مصر مشيرًا إلى أهميتها حيث تسعى المنظمة لمساندة قطاع الزراعة المصري، وفقًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والمنظمة، مشيرًا إلى قصص النجاح الكبيرة التي حققتها مؤخرًا الزراعة المصرية والتي تعتبر نماذج تحتذى إلى دول أخرى.

وأكد "لوبيز"، خلال اللقاء، استمرار التنسيق مع مجموعة العمل المشتركة بالوزارة لتقديم حلول نموذجية لما طرحه الوزير. 

جدير بالذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) هي منظمة اقتصادية حكومية دولية مقرها باريس وتضم 38 دولة عضو تأسست في عام 1961؛ لتحفيز التقدم الاقتصادي والتجارة العالمية.

وزير الزراعة يبحث وفد منظمة التعاون الاقتصادي

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