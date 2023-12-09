رفع 680 طن قمامة ومخلفات صلبة من شوراع محافظة الدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن رفع 540 طن قمامة و80 طن أتربة و60 طن مخلفات صلبة وناتج تقليم أشجار من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية، بمشاركة 15 وحدة محلية شملت مراكز ومدن ميت غمر وأجا والمنصورة والسنلاوين وبني عبيد وتمى الأمديد وشربين وبلقاس ومنية النصر وميت سلسيل وحيي شرق وغرب المنصورة، بالإضافة لمعدات وعمال جهاز النظافة والتجميل.

ومن جهته، أوضح محمد حمص، رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها، أن الحملة استمرت في مباشرة أعمالها بمشاركة خالد جلال مدير عام المركبات بالمحافظة، وفهمي علام بجهاز النظافة، لمتابعة تنفيذ أعمال رفع كفاءة النظافة والتجميل والإنارة ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطي بنطاق المنطقة المركزية، من خلال المرور على جميع القطاعات بجميع المناطق.

وقال رئيس جهاز النظافة، إن أعمال الحملة تضمنت غسيل أرصفة شارع عبد السلام عارف والجيش وأرصفه المدارس التي سيعقد بها لجان انتخابية بالانتخابات الرئاسية.

تكثيف النظافة العامة بمحيط لجان الانتخابات

وجرى تكثيف النظافة العامة بمحيط لجان الانتخابات بنطاق شرق وغرب مدينة المنصورة، وتشغيل المنسيات بشارع الجيش وعبد السلام عارف وسعد زغلول وقناة السويس والطريق السريع ونزله كوبري سندوب، وتقليم الأشجار بمحيط المدارس ورفع كفائه النظافة العامة بشوارع الجمهورية والمشاية والمجزر وسندوب والجلاء والترعة وأحمد ماهر والنخلة وبورسعيد وعزام وسوق ستوتة والعبور والطريق السريع ومبارك وأبي الليل والهدي والنور ومشغل والدراسات وعبده معروف والإمام محمد عبدة ومساكن الشناوي وعزبة الصفيح والهاوي وطريق ترعه المنصورية، ووشاح جديلة وجديلة وسعد الشربيني وفخر الدين خالد وأحمد الحسيني وابن زيد والزعفران وتوشكي ونزله سندوب.

واستمرت جهود وأنشطة رفع القمامة وتحسين مستوى النظافة بنطاق الوحدات المحلية للمراكز والمدن وقد "مختار" تابع جهود رئاسة مدينة بإشراف ومتابعة الأستاذ أحمد حمدي رئيس المدينة.

وأكد المحافظ المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول بنطاق المحافظة.

رفع قمامة