الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

7 لجان.. تعرف على أماكن تصويت المغتربين بمحافظة الدقهلية

ايمن مختار
ايمن مختار

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات 7 لجان للتصويت للمغتربين بمحافظة الدقهلية خلال الانتخابات الرئاسية المحدد لها 3 أيام ابتداء من 10-12 ديسمبر الجاري.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أماكن الـ7 لجان الخاصة بالمغتربين وهم قسم أول المنصورة مدرسة ابن لقمان الإعدادية بنين، قسم أول المنصورة القرية الاوليمبية بجامعة المنصورة، قسم ثان المنصورة المعهد الديني الأزهري، قسم ثان المنصورة محطة السكة الجديدة، قسم جمصة مدرسة جمصة للتعليم الأساسي، مركز طلخا الموقف الجديد بمركز طلخا، مركز ميت غمر مدرسة تفهنا الأشراف الإعدادية المشتركة وبلغ عدد الناخبين من لهم حق التصويت بمحافظة الدقهلية 4 ملايين و562 ألف ناخب تقريبا،عدد الناخبين المغتربين من لحق التصويت بمحافظة الدقهلية 1،119 مغتربًا.

 

محافظ الدقهلية يتفقد الاستعدادات النهائية لاستقبال للانتخابات الرئاسية 2024

وقد تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الجمعة، الاستعدادات النهائية لاستقبال للانتخابات الرئاسية 2024 من داخل مقار عدد من اللجان الانتخابية بمدينة المنصورة، والمقرر انعقادها ايام الأحد 10والاثتين 11والثلاثاء 12 من شهر ديسمبر الجاري.

جاء ذلك بحضور ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية.

حيث تفقد "المحافظ" مقار اللجان الانتخابية داخل مدرسة أحمد زويل الإعدادية بنات بتوريل ومدرسة ابن لقمان الاعداديه بنين بشارع الجمهورية وشدد علي ضرورة توفير مقاعد انتظار داخل المدارس أو أمامها للناخبين.

وقال "مختار" ادعو كافة أطياف وفئات شعب الدقهلية بالنزول والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية لنصنع ملحمة وطنية يتحدث عنها جميع دول العالم، ليعلموا ويدركوا مدي وعي الشعب المصري من أجل الحفاظ على أمن واستقرار وطنهم.

الهيئة الوطنية للانتخابات الدقهلية الانتخابات الرئاسية قسم أول المنصورة المنصورة

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