الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع استعدادات الانتخابات الرئاسية

تفقد الدكتور أيمن
تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لاستعدادت الانتخابية

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية من داخل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان المحافظة للتأكد من جاهزية الشبكة لمتابعة العملية الانتخابية أيام الانتخابات الثلاث.

ووجه المحافظ، بالتنسيق الكامل مع غرف العمليات المركزية غرفة عمليات مجلس الوزراء وغرفة عمليات وزارة التنمية المحلية وغرف عمليات المراكز والمدن والأحياء لمتابعة سير العملية الانتخابية ورصد أي مشاكل أو معوقات وحلها على الفور مع جميع الجهات المختصة.

وقال مختار، أدعو أبناء الدقهلية وجموع الشعب المصري وفي مقدمتهم الشباب للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية لنثبت للعالم أن مصر دولة قوية بشعبها ولديهم انتماء لوطنهم.

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لاستعدادت الانتخابية
تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لاستعدادت الانتخابية
تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لاستعدادت الانتخابية
تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لاستعدادت الانتخابية
أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية لمتابعة العملية الانتخابية الانتخابات الرئاسية

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