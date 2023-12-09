السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

شريف إكرامي أصيب به.. أعراض مرض الملاريا

شريف إكرامي
شريف إكرامي

تصدر شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز، التريند بعد إعلان إصابته بـ أعرض مرض الملاريا، ليغادر مدينة بريتوريا عائدًا إلى القاهرة، وعدم الاستمرار مع الفريق لخوض مباراة صن داونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا.

والملاريا مرض يهدد حياة البشر وينتقل إلى البشر عن طريق بعض أنواع البعوض، ويوجد في الغالب في البلدان الاستوائية وهو يمكن الوقاية منه وعلاجه، وتزامنًا مع إصابه شريف إكرامي بالملاريا، نرصد لكم في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي لا تعرفها عن المرض وذلك وفقًا لبيان منظمة الصحة العالمية.

بعد اصابه حارس مرمى بيراميدز شريف إكرامي.. ما لا تعرفه عن مرض الملاريا؟
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ماهو مرض الملاريا

تحدث عدوى الملاريا بسبب طفيلي ولا تنتقل من شخص لآخر، ويمكن أن تكون الأعراض خفيفة أو مهددة للحياة، أعرض مرض الملاريا الخفيفة هي الحمى والقشعريرة والصداع تشمل الأعراض الشديدة التعب والارتباك والنوبات وصعوبة التنفس.

تنتشر الملاريا في الغالب بين البشر من خلال لدغات بعض إناث بعوض الأنوفيلة، وقد يؤدي نقل الدم والإبر الملوثة أيضًا إلى نقل الملاريا، قد تكون الأعراض الأولى خفيفة، تشبه العديد من أمراض الحمى، ويصعب التعرف عليها على أنها ملاريا، إذا تركت الملاريا المنجلية دون علاج،  فيمكن أن تتطور إلى مرض شديد والوفاة في خلال 24 ساعة.

بعد اصابه حارس مرمى بيراميدز شريف إكرامي.. ما لا تعرفه عن مرض الملاريا؟

أعراض الملاريا

تبدأ أعراض الملاريا عادة بعد حوالي 10 إلى 15 يوما من التعرض للدغة بعوضة مصابة، حيث يمكن أن تشمل أعراض الملاريا ما يلي:

  • 1 -  ارتفاع درجة الحرارة
  • 2 -  القشعريرة.
  • 3 - التعرق.
  • 4 -  الغثيان أو القيء.
  • 5 -  الصداع.
  • 6 - إسهال.
  • 7 -  الشعور بالتعب الشديد.
  • 8 - آلام الجسم.
  • 9 - إصفرار الجلد.
  • 10 - ظهور البراز الدموي.

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الفرق بين الملاريا ونزلات البرد

ويمكن أن تكون أعراض الملاريا مشابهة لأعراض البرد أو الأنفلونزا، لذلك قد يكون من الصعب التفرقة بينهما بالإضافة إلى أنه لا تظهر أعراض الملاريا دائمًا خلال أسبوعين.

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