تطعيم لاعبى الأهلى ضد الملاريا استعدادًا للسفر إلى تنزانيا

يخوض الفريق الأول بنادي الأهلي تدريباته، اليوم الإثنين، على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري السوبر الإفريقي في اللقاء المقرر إقامته مساء يوم الجمعة المقبل بدار السلام بتنزانيا.

حصل لاعبو الفريق الأول الموجودون في التدريبات على تطعيمات خاصة بالملاريا استعدادا لرحلة تنزانيا المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء لمواجهة سيمبا التنزاني في دوري السوبر الإفريقي.

ومن المقرر أن يحصل اللاعبون الدوليون على التطعيمات عقب العودة من معسكر المنتخب الوطني والمحترفين على تلك الجرعات قبل السفر إلي تنزانيا عصر الأربعاء المقبل.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد استأنف تدريباته، أمس الأحد، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق للاعبين خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

الدوري الإفريقي| تطعيم لاعبي الأهلي استعدادًا لرحلة تنزانيا

وكان لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد حصلوا على تطعيمات مختلفة عقب انتهاء مباراة الإسماعيلي التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الطبي على منح كل عناصر الفريق التطعيمات اللازمة في إطار التحضير للسفر إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا، في إطار منافسات بطولة الدوري الإفريقي.

وحرص الجهاز الطبي على منح اللاعبين جرعات التطعيم اللازمة، قبل بدء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني، وكذلك قبل بدء فترة الأجندة الدولية للمنتخبات.

كان الفريق قد حقق الفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مباريات الأسبوع الثالث لبطولة الدوري.

ويأمل لاعبو الفريق الأول بنادي الأهلي في تحقيق أول انتصاراتهم على فريق سيمبا التنزاني على ملعبه خلال مواجهة دوري السوبر الإفريقي، وذلك بعدما خاض الفريق الأحمر مباراتين أمام بطل تنزانيا على ملعبه وخسرهما بداية من مباراة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2019 التي خسرها الأهلي بهدف نظيف ثم مباراة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2021 التي خسرها المارد الأحمر أمام بطل تنزانيا بهدف دون رد.