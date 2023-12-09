"استقبال الرسالة من الله على خطى مريم".. الأنبا عمانوئيل يترأس قداس عيد الحبل بلا دنس بأسوان

ترأس نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، احتفال عيد العذراء التي حبل بها بلا دنس الخطيئة الأصلية، وذلك بكنيسة العذراء الحبل بلا دنس والقديس دانيال كومبوني، بأسوان.

وشارك في الصلاة القمص أنطونيوس ذكري، راعي الكنيسة، والأب أمجد عزت، الراعي المساعد، والأب يوسف زكي، راعي كنيسة العذراء، بكوم أمبو، كما شارك أيضًا الآباء الكومبونيان: الأب برينو، والأب جيرفاس، بالإضافة إلى عدد من الراهبات الكومبونيانيات، ورهبانيات آخرى من الإيبارشية.

تفاصيل الاحتفالات

بدأ الاحتفال بصلاة المسبحة الوردية، والتأملات الروحية في نصوص أسرار النور، والمدائح، والتأملات المريمية، أعقبها بداية صلاة الذبيحة الإلهية.

وفي كلمة العظة، تحدث صاحب النيافة حول "أساس عقيدة العذراء مريم البريئة من الخطيئة"، وكيفية استقبال الرسالة من الله على خطى العذراء القديسة مريم.

وفي سياق متصل، قدم راعي الإيبارشية الشكر، إلى الأب جوزيف الكومبونياني، عن فترة خدمته برعية أسوان، بعد مدة قضاها بالكنيسة من العطاء، والخدمة.

كذلك، التقى الأب المطران الراهبات الكومبونيانيات، لتهنئتهن بالتذكار السنوي لتأسيس الرهبنة.

ومن جهته التقى نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك بمصر، أعضاء رابطة المحامين بسوهاج، من كافة الطوائف المسيحية.

وفي كلمته، تأمل صاحب النيافة في فضيلة روحية لزمن الميلاد وهي الصمت، ثم تابع حديثه حول أهمية المشاركة السياسية في الحياة العامة، وممارسة الحقوق السياسية، التي نص عليها الدستور، بنص "المادة ٨٧": أن لكل مواطن حق الانتخاب والترشح، وإبداء الرأي في الاستفتاء.

وحث الأنبا توما المشاركين من السادة المحامين على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة، كواجب وطني، وأمانة، ومسئولية، تجاه الوطن.

وفي الختام، تم تكريم قامات من المحامين، الذين وهبوا حياتهم من أجل تحقيق العدالة، وتركوا بصمة في عملهم.