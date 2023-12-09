الأنبا باسيليوس يتفقد معهد التربية الدينية بإيبارشية المنيا

تفقد أمس، الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، معهد التربية الدينية بالإيبارشية.

وأجرى حوارًا أبويًا مع أبنائه وبناته، الطلبة والطالبات، موكدًا لهم أهمية بنيان الخادم من خلال الدارسة بالمعهد، والتواصل الدائم مع المحاضرين.



الأنبا باسيليوس يختتم الرياضة الروحية لكهنة الإيبارشية

وكان قد اختتم نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، الرياضة الروحية لكهنة الإيبارشية، وذلك بمبنى التكوين والخدمات، بسمالوط.

أقيمت الرياضة الروحية بعنوان "ها أنا أصنع كل شيء جديدًا"، بقيادة الأب صموئيل فايز الفرنسيسكاني، رئيس دير سانت أوجيني، ببورسعيد، في الفترة من الرابع، وحتى السابع من الشهر الجاري.

وقدم الأب المطران كلمات التشجيع، إلى كهنة الإيبارشية، واضعًا آليات العمل، خلال الفترة المقبلة. وانتهت الرياضة الروحية بتبادل التهاني، بحلول عيد الميلاد المجيد، والعام الميلادي الجديد.



وتستعد الكنيسة الكاثوليكية بمصر لبدء صوم الميلاد المجيد، يوم 10 ديسمبر2023 لمدة 15 يوما تنتهي ليلة عيد الميلاد المجيد في 25 ديسمبر وفقا للتقويم الغربي.

ويترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، قداس عيد الميلاد وفقًا للتقويم الغربي في 24 ديسمبر 2023.

ما هو صوم الميلاد 2023

ومن جهته قال الأب يوحنا زكريا نصرالله راعي كنيسة السيدة العذراء جزيرة الخزندارية – طهطا – سوهاج، عبر موقع الكنيسة الكاثوليكية: أن صوم الميلاد هو الصوم الذي يسبق الاحتفال بعيد ميلاد ربنا يسوع المسيح. ولم يبدأ الاحتفال بعيد الميلاد كعيد مستقل إلا في القرن الرابع الميلادي.

وتابع: "لم تذكر القوانين القديمة شيئا عن هذا الصوم، ولكنها ذكرت فقط الاحتفال بعيد الميلاد، فتقول الدسقولية: “يا أخوتنا تحفظوا في أيام الأعياد التي هي ميلاد الرب وكملوه في خمس وعشرين من الشهر التاسع الذي للعبرانيين وهو التاسع والعشرون من الشهر الرابع الذي للمصريين. ومن بعد هذا فليكن جليلا عندكم عيد الأبيفانيا (أي عيد الظهور)، وتعملوه في اليوم السادس من الشهر العاشر الذي للعبرانيين الذي هو الحادي عشر من الشهر الخامس الذي للمصريين”.