السبت 09 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا باسيليوس يتفقد معهد التربية الدينية بإيبارشية المنيا

الأنبا باسيليوس
الأنبا باسيليوس

تفقد أمس، الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، معهد التربية الدينية بالإيبارشية.

وأجرى حوارًا أبويًا مع أبنائه وبناته، الطلبة والطالبات، موكدًا لهم أهمية بنيان الخادم من خلال الدارسة بالمعهد، والتواصل الدائم مع المحاضرين.
 

الأنبا باسيليوس يختتم الرياضة الروحية لكهنة الإيبارشية

 

وكان قد اختتم نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، الرياضة الروحية لكهنة الإيبارشية، وذلك بمبنى التكوين والخدمات، بسمالوط.

أقيمت الرياضة الروحية بعنوان "ها أنا أصنع كل شيء جديدًا"، بقيادة الأب صموئيل فايز الفرنسيسكاني، رئيس دير سانت أوجيني، ببورسعيد، في الفترة من الرابع، وحتى السابع من الشهر الجاري.

وقدم الأب المطران كلمات التشجيع، إلى كهنة الإيبارشية، واضعًا آليات العمل، خلال الفترة المقبلة. وانتهت الرياضة الروحية بتبادل التهاني، بحلول عيد الميلاد المجيد، والعام الميلادي الجديد.
 

وتستعد الكنيسة الكاثوليكية بمصر لبدء صوم الميلاد المجيد، يوم 10 ديسمبر2023 لمدة 15 يوما تنتهي ليلة عيد الميلاد المجيد في 25 ديسمبر وفقا للتقويم الغربي.

ويترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، قداس عيد الميلاد وفقًا للتقويم الغربي في 24 ديسمبر 2023.

ما هو صوم الميلاد 2023

ومن جهته قال الأب يوحنا زكريا نصرالله راعي كنيسة السيدة العذراء جزيرة الخزندارية – طهطا – سوهاج، عبر موقع الكنيسة الكاثوليكية: أن صوم الميلاد هو الصوم الذي يسبق الاحتفال بعيد ميلاد ربنا يسوع المسيح. ولم يبدأ الاحتفال بعيد الميلاد كعيد مستقل إلا في القرن الرابع الميلادي.

وتابع: "لم تذكر القوانين القديمة شيئا عن هذا الصوم، ولكنها ذكرت فقط الاحتفال بعيد الميلاد، فتقول الدسقولية: “يا أخوتنا تحفظوا في أيام الأعياد التي هي ميلاد الرب وكملوه في خمس وعشرين من الشهر التاسع الذي للعبرانيين وهو التاسع والعشرون من الشهر الرابع الذي للمصريين. ومن بعد هذا فليكن جليلا عندكم عيد الأبيفانيا (أي عيد الظهور)، وتعملوه في اليوم السادس من الشهر العاشر الذي للعبرانيين الذي هو الحادي عشر من الشهر الخامس الذي للمصريين”.

 

الانبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك معهد التربية الدينية الرياضة الروحية

مواد متعلقة

الأنبا باسيليوس فوزي يتفقد مدرسة الشمامسة بالإيبارشية

اليوم الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ شهر كيهك 2023.. والأنبا يؤانس يترأس سهراته بالمحرق

الهيئة الإنجيلية تناقش تعزيز فرص التعلم والتشبيك في الحقوق الصحية لذوي الإعاقة

الأنبا باسيليوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة العائلة المقدسة بالمنيا

"الكاثوليكية" تحيي ذكرى القديس شارل غارنييه – اليسوعي الشهيد في كندا

البابا تواضروس يستقبل الأنبا بيسنتي وأسقف الجيزة

بطريرك الكاثوليك يترأس قداس منح درجة المرتل لشمامسة كنيسة القديس مرقس بالعبور

الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى القديس نويل شابانيل الكاهن الشهيد

الأكثر قراءة

عاجل.. بيان من حماس بعد فيتو أمريكا بمجلس الأمن ضد وقف النار بغزة

الرئيس السيسى يشهد اختبارات كشف الهيئة للطلبة (صور)

عاجل.. بعد يوم من مقتل نجله.. مقتل ابن شقيقة رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلى

مصر تحذر أمريكا وإسرائيل: مخطط التهجير يهدد بتدمير العلاقات مع تل أبيب

ساعر باروخ.. حماس تنشر فيديو مرعبًا لعملية الإنقاذ الإسرائيلية الفاشلة

باحث في الشئون الإسرائيلية يكشف لغز الصور العارية للأسرى الفلسطينيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

غزوة 2011 وعبور 2024

عبد الرحيم طايع

مواسم الانتخابات مواسم الحرية

وائل لطفي

شد أجزاء

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة «3»

منى رجب

المرأة المصرية وانتخابات الرئاسة

ماجد حبته

حوارات وزير الخارجية

محمد عبدالعزيز

جوتيريش.. رجل لهذا الزمان

د هند جاد

إعلام مصر

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

اللعب بالنار.. كيف تتحرك إسرائيل لتهجير أهالى غزة بـ«خطة الأمر الواقع»؟

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة