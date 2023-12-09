السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: إصابة واستشهاد 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال مواجهات فى رام الله والنصيرات

الاحتلال
الاحتلال

أفادت قناة القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، في نبأ عاجل، عن إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال مواجهات في رام الله.

وأعلنت القناة عن استشهاد 4 فلسطينيين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

لا خطة لإجلاء سكان غزة إلى رفح

وكانت هيئة البث الإسرائيلية أعلنت عن مصادر سياسية أنه لا خطة لإجلاء سكان غزة إلى رفح الحدودية مع مصر، متابعة: "إسرائيل قد توافق على إقامة 4 مستشفيات ميدانية في غزة، تقيمها مصر وتركيا ولجنة الصليب الأحمر وأطباء بلا حدود".

وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة قد دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الماضي، ولمدة أربعة أيام، حيث جرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، سمحت فيها بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.

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