السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

يوفنتوس يفوز على نابولى ويعتلى صدارة الدورى الإيطالى بشكل مؤقت

فيديريكو جاتي
فيديريكو جاتي

اعتلى فريق يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بشكل مؤقت، عقب فوزه على ضيفه نابولي 1 / صفر، خلال المباراة التي جمعتهما، الجمعة، في الجولة الخامسة عشر من المسابقة.

ويدين يوفنتوس بالفضل في هذا الفوز للاعبه فيدريكو جاتي، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 51.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 36 نقطة في صدارة الترتيب، بشكل مؤقت، بفارق نقطة أمام إنتر ميلان، الذي يمكنه استعادة الصدارة حال فوزه على أودينيزي اليوم السبت.

في المقابل، توقف رصيد نابولي، حامل اللقب، عند 24 نقطة في المركز الخامس.

بهذا الفوز تفادى يوفنتوس الخسارة في آخر عشر لقاءات بالدوري، وأصبح هذا الانتصار هو الحادي عشر ليوفنتوس في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في ثلاث.

في المقابل، تلقى نابولي رابع هزائمه في آخر خمس مباريات بالدوري وهي الخسارة الخامسة للفريق هذا الموسم في الدوري، مقابل الفوز في سبع مباريات والتعادل في ثلاث.

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أحداث المباراة

شهدت المباراة سيطرة من جانب يوفنتوس الذي أهدر أكثر من فرصة للتسجيل.

في الدقيقة 18، فلاوفيتش استلم الكرة أمام المرمى وهو خالي من الرقامة ثم سدد الكرة ولكن ارتدت من جسد أحد المدافعين.

وفي الدقيقة 28، من هجمة مرتدة سريعة لفريق نابولي وصلت الكرة لفيكتور أوسيمين على الجانب الأيمن ثم مرر الكرة للاعب كفاراتسخيليا الذي انفرد تماما بالحارس ثم سدد الكرة ولكن مرت فوق العارضة لخارج الملعب.

ونجح فيديريكو جاتي في تسجيل هدف يوفنتوس الوحيد في المباراة في الدقيقة 51 بعدما أرسل أندريا كامبياسو تمريرة عرضية من جهة اليمين قابلها جاتي برأسية قوية مرت على يسار الحارس لداخل الشباك.

في الدقيقة 70، هدف ملغي لنابولي بداعي وجود تسلل على فيكتور أوسيمين قبل تسجيله للهدف.
 

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