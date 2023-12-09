تقرير للأمم المتحدة: واحد من كل أربعة أشخاص تقريبا يعانى من الجفاف

يعاني واحد من كل أربعة أشخاص على وجه الأرض تقريبًا من الجفاف، وهذه مجرد بداية لما سيأتي، وفقًا لأحدث تقرير للأمم المتحدة صدر مع انعقاد قمة المناخ COP28 في دبي.

وحذر تقرير الجفاف العالمي الصادر عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)، من "حالة طوارئ غير مسبوقة على نطاق كوكبي" وتقول إن التكاليف البشرية والاقتصادية للجفاف من المرجح أن تكون أعلى من أي تكلفة أخرى، وخطر آخر.

وقال إبراهيم ثياو، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، في بيان: "على عكس الكوارث الأخرى التي تجذب اهتمام وسائل الإعلام، فإن حالات الجفاف تحدث بصمت، وغالبًا ما تمر دون أن يلاحظها أحد وتفشل في إثارة استجابة عامة وسياسية فورية".

وأضاف ثياو، أن هذا يؤدي إلى إدامة دائرة الإهمال، مما يترك السكان المتضررين يتحملون العبء في عزلة.

ويدعو التقرير، الذي صدر في اليوم الثاني من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، إلى "تغيير تحويلي" ويشير إلى حلول واسعة النطاق، بدءًا من اعتماد تقنيات فعالة في استخدام المياه إلى "تعويض" انبعاثات الكربون من خلال استعادة الأراضي - حيث يتم إعادة الأراضي إلى وضعها الطبيعي. الحالة الطبيعية.