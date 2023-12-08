بعد الفيتو الأمريكى.. روسيا: لا يجب ترك الأبرياء فى غزة لمن يعتبر الحرب لعبة سياسية

قال ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة، إنه لا يجب ترك المدنيين الأبرياء في قطاع غزة لمن يعتبر الحرب لعبة سياسية، جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

من جانبة أكد ممثل فرنسا لدى الأمم المتحدة، أن مجلس الأمن ليس في مستوى المهمة الأساسية التي كلفته بها المواثيق الأممية خاصة في الأزمة الفلسطينية.

وقد فشل مجلس الأمن الدولي في تمرير مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة بعد استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض "الفيتو".