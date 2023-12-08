السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بعد الفيتو الأمريكى.. روسيا: لا يجب ترك الأبرياء فى غزة لمن يعتبر الحرب لعبة سياسية

ممثل روسيا لدى الأمم
ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة

قال ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة، إنه لا يجب ترك المدنيين الأبرياء في قطاع غزة لمن يعتبر الحرب لعبة سياسية، جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

من جانبة أكد ممثل فرنسا لدى الأمم المتحدة، أن مجلس الأمن ليس في مستوى المهمة الأساسية التي كلفته بها المواثيق الأممية خاصة في الأزمة الفلسطينية.

وقد فشل مجلس الأمن الدولي في تمرير مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة بعد استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض "الفيتو".

 

ممثل روسيا للأمم المتحدة الحرب غزة قطاع غزة مجلس الأمن

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