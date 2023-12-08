مصادر إسرائيلية: العملية العسكرية في خان يونس تنتهي في غضون 4 أسابيع

نقل موقع “أكسيوس” الامريكي اليوم الجمعة، عن مسؤول عسكري إسرائيلي، قوله إن العمليات ستكون كثيفة في قطاع غزة لمدة 4 أسابيع.

في حين أكدت مصادر مطلعة، أن إسرائيل تتوقع إنهاء عملياتها في خان يونس من 3 إلى 4 أسابيع .

وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له، أن قواته وسعت عمليتها البرية مساء الإثنين، في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

مخطط الاحتلال المزعوم في خان يونس

ويعتقد جيش الاحتلال أن قادة حماس يحيى السنوار ومحمد ضيف يختبئان في خان يونس، وأن أحد الأهداف الرئيسية للعملية في المدينة هو القبض عليهما أو قتلهما، كما يقول المسؤولون.

وقال رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي، في تصريحات له، إن القوات العسكرية الإسرائيلية تطوق منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال هاليفي: “أولئك الذين اعتقدوا أن الجيش الإسرائيلي لن يعرف كيف يستأنف القتال بعد الهدنة كانوا مخطئين، وحماس تشعر بذلك بالفعل”،"لقد انتقلنا إلى المرحلة الثالثة من العمليات البرية... والآن نعمل ضد معاقله في الجنوب".

وتشعر الولايات المتحدة بالقلق من أن العملية في خان يونس ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في الجيب بشكل كبير وتؤدي إلى ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين، ويتواجد الآن حوالي مليوني فلسطيني في جنوب غزة بعد أن نزحوا بسبب القتال في الشمال.

وتضغط إدارة بايدن على إسرائيل لزيادة كمية المساعدات الإنسانية والوقود التي تسمح بدخولها إلى غزة بينما توسع عمليتها العسكرية لتشمل خان يونس.