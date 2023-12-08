السبت 09 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مصادر إسرائيلية: العملية العسكرية في خان يونس تنتهي في غضون 4 أسابيع

غزة
غزة

نقل موقع “أكسيوس” الامريكي اليوم الجمعة، عن مسؤول عسكري إسرائيلي، قوله إن العمليات ستكون كثيفة في قطاع غزة لمدة 4 أسابيع. 

في حين أكدت مصادر مطلعة، أن إسرائيل تتوقع إنهاء عملياتها في خان يونس من 3 إلى 4 أسابيع . 

وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له، أن قواته وسعت عمليتها البرية مساء الإثنين، في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

مخطط الاحتلال المزعوم في خان يونس 

txt

أستاذ علاقات دولية: ما يحدث في غزة ما هو إلا إبادة كاملة للشعب الفلسطيني

ويعتقد جيش الاحتلال أن قادة حماس يحيى السنوار ومحمد ضيف يختبئان في خان يونس، وأن أحد الأهداف الرئيسية للعملية في المدينة هو القبض عليهما أو قتلهما، كما يقول المسؤولون.

وقال رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي، في تصريحات له، إن القوات العسكرية الإسرائيلية تطوق منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال هاليفي: “أولئك الذين اعتقدوا أن الجيش الإسرائيلي لن يعرف كيف يستأنف القتال بعد الهدنة كانوا مخطئين، وحماس تشعر بذلك بالفعل”،"لقد انتقلنا إلى المرحلة الثالثة من العمليات البرية... والآن نعمل ضد معاقله في الجنوب".

 

وتشعر الولايات المتحدة بالقلق من أن العملية في خان يونس ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في الجيب بشكل كبير وتؤدي إلى ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين، ويتواجد الآن حوالي مليوني فلسطيني في جنوب غزة بعد أن نزحوا بسبب القتال في الشمال.

وتضغط إدارة بايدن على إسرائيل لزيادة كمية المساعدات الإنسانية والوقود التي تسمح بدخولها إلى غزة بينما توسع عمليتها العسكرية لتشمل خان يونس.

أكسيوس غزة إسرائيل العمليات كثيفة

الأكثر قراءة

بعد الفيتو الأمريكى.. روسيا: لا يجب ترك الأبرياء فى غزة لمن يعتبر الحرب لعبة سياسية

مصر تحذر أمريكا وإسرائيل: مخطط التهجير يهدد بتدمير العلاقات مع تل أبيب

ساعر باروخ.. حماس تنشر فيديو مرعبًا لعملية الإنقاذ الإسرائيلية الفاشلة

اللعب بالنار.. كيف تتحرك إسرائيل لتهجير أهالى غزة بـ«خطة الأمر الواقع»؟

عاجل.. تفاصيل وفاة الشقيق الأكبر للفنان أحمد حلمى فى بنها

ضبط 9 سائقين تعاطوا المخدرات أثناء القيادة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

شد أجزاء

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة «3»

منى رجب

المرأة المصرية وانتخابات الرئاسة

ماجد حبته

حوارات وزير الخارجية

محمد عبدالعزيز

جوتيريش.. رجل لهذا الزمان

د هند جاد

إعلام مصر

جلال حمام

تحالف الأحزاب.. اتفاق نادر على رئيس مصر

محاسن السنوسي

المرأة المصرية زينة العُرس الانتخابى

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

اللعب بالنار.. كيف تتحرك إسرائيل لتهجير أهالى غزة بـ«خطة الأمر الواقع»؟

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة