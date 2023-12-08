أستاذ علاقات دولية: ما يحدث في غزة ما هو إلا إبادة كاملة للشعب الفلسطيني

أكدت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية، إن ما يحدث من تطورات في قطاع غزة ما هو إلا إبادة كاملة للشعب الفلسطيني.

وقالت أستاذ العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية لقناة "اكسترا نيوز"، إن الموقف المصري الثابت لتناول القضية الفلسطينية منذ بدايتها يتعلق بضرورة حل الدولتين في إطار الحل الشامل والعادل لمستقبل القضية الفلسطينية.

وتابعت بأن الهجمات الإسرائيلية ترفضها كل المواثيق والأعراف الدولية؛ لأنها تعتبر عملية إبادة ممنهجة وتهجير قسري لأهالي غزة، وكل ذلك يخل بديمقراطية القطاع، مشيرة إلى أن التصورات الإسرائيلية وحالة الاجتياح الممنهج بالضفة الغربية يخل من رؤيتنا وتصورنا لآليات حل القضية.