السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدير مرصد المصري للفكر والدراسات: هناك اهتمام دولي بما يحدث في مصر

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال محمد مرعي، مدير المرصد بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، ستشهد 24 سفارة وجود 67 دبلوماسي سيكونوا معنيين بمتابعة  سباق  الانتخابات الرئاسية، وستغطيها 109 وسائل إعلام أجنبية سواء قنوات أو صحف يندرج تحتها أكثر من 500 صحفي ومراسل، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني والأهلية المعنية ومتابعة هذا السباق الانتخابي المهم".

وأضاف محمد مرعي خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي أحمد عبد الصمد، عبر قناة الحياة، أنه يوجد 62 جمعية ومنظمة مصرية داخلية، و14 منظمة دولية، وهيئات إقليمية ودولية مثل جامعة الدول العربية، البرلمان العربي، المفوضية الإفريقية، والاهتمام الدولي بهذا السباق.

وأوضح أن كل ما تشهده مصر من تطورات سياسية أو أي تفاعلات ما تلق اهتمامًا من الإعلام الدولي والإقليمي.

محمد مرعي الانتخابات الرئاسية وسائل الاعلام تغطية الانتخابات الرئاسية المركز المصرى للفكر

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