فيفي عبده تنعي شقيق النجم أحمد حلمي الراحل: "الله يرحمه"

حرصت الفنانة فيفي عبده على نعي النجم أحمد حلمي في وفاة شقيقه الأكبر خالد حلمي والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة.

ونشرت فيفي عبده عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “إنستجرام” صورة تجمع النجم أحمد حلمي وشقيقه الراحل خالد حلمي وعلقت قائلة: “إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله السيد خالد حلمي شقيق النجم أحمد حلمي”.

وأضافت: "الله يرحمه و يجعل مثواه الجنة و يصبر اهله و احبابه يا رب برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

وفاة شقيق أحمد حلمي

وشيَّع الفنان أحمد حلمي جثمان شقيقه الأكبر خالد حلمي إلى مثواه الأخير وذلك بمدينة بنها من مسجد ناصر بالفلل عقب صلاة الجمعة مباشرة برفقة أفراد أسرته.

وظهرت علامات الحزن الشديد علي الفنان أحمد حلمي، أثناء تواجده إلي جوار جثمان شقيقه داخل المسجد، واتشحت الأسرة بالسواد حزنا علي الراحل.

ويتلقى حلمي، العزاء في وفاة شقيقه الأكبر بمدينة بنها لمدة يومين، وذلك بمضيفة عبدالمنعم رياض بالمنشية، على أن يتلقى العزاء في القاهرة يوم الأحد المقبل بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، فيما تلقت الفنانة منى زكي، العزاء الخاص بالسيدات.