أطباء بلا حدود: مجلس الأمن متواطئ في المذبحة المستمرة يقطاع غزة

اتهمت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الجمعة، مجلس الأمن بالتواطؤ مع الاحتلال في مذبحته ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

ويأتي هذا البيان، في الوقت يستعد فيه مجلس الأمن للتصويت على قرار يدعم وقفًا فوريًا لإطلاق النار في غزة.

اسقبال أكثر من 1150 مريضا في قسم الطوارئ

وقالت المنظمة في بيان لها، إنه في الفترة ما بين 1 و7 ديسمبر، تم استقبال 1,149 مريضاً في قسم الطوارئ بمستشفى الأقصى في وسط غزة، توفي 350 منهم لدى وصولهم.

وأضافت أنه في 6 ديسمبر، استقبل المستشفى عدداً من القتلى أكبر من عدد الجرحى.

وتابعت: “حتى الآن، فإن تقاعس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واستخدام حق النقض من جانب الدول الأعضاء، وخاصة الولايات المتحدة، يجعلهم متواطئين في المذبحة المستمرة؛ وقد أعطى هذا التقاعس الترخيص للقتل الجماعي للرجال والنساء والأطفال”.

وقالت إن التأكيدات المتكررة من الولايات المتحدة وإسرائيل بأن الحرب تشن على المقاتلين وحدهم تتعارض مع ما نراه على الأرض.

وأضافت: “على العكس من ذلك، هذه حرب شاملة لا تستثني المدنيين”.

واختتم: اليوم، يتعين على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يطالب بوقف فوري ومستدام لإطلاق النار، ورفع الحصار. وهذه المسؤولية تقع على عاتق كل عضو – وسيحكم التاريخ على التأخير في إنهاء هذه المذبحة؛ الإنسانية الأساسية تتطلب العمل.