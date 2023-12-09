خبراء: مكيفات الهواء تشكل خطرا للإصابة بضربات الشمس

تعمل مكيفات الهواء على إنشاء حاجز بين الحرارة الخارجية والمساحة الداخلية المكيفة، مما يمنع تراكم الحرارة داخل بيئة المعيشة أو العمل، مما يقلل الضغط على الجسم ويقلل من خطر ارتفاع درجة الحرارة، والتي يمكن أن يشكل خطر الإصابة بضربة شمس.

يكشف خبراء الصحة عن بعض ما يجب وما لا يجب فعله عند تشغيل مكيفات الهواء، بحسب " hindustantimes".

يقول: "يعد الحفاظ على رطوبة الجسم وارتداء الملابس المناسبة وتجنب التعرض لفترات طويلة لدرجات الحرارة المرتفعة من التدابير المهمة لتقليل مخاطر الأمراض المرتبطة بالحرارة، حتى عند استخدام مكيف الهواء حيث يزعم بعض خبراء الصحة أن مكيف الهواء الخاص بك يمكن أن يشكل خطرًا ضربة شمس".

إنهاك حراري أو ضربة شمس

يُتابع: "تكون درجة حرارة الغرفة المجهزة بتكييف الهواء أعلى من الهواء الخارجي بمقدار 15 إلى 20 درجة، وعندما يغادر شخص ما مكانًا تكون درجة حرارته المحيطة منخفضة، لا يكون لدى جسمه الوقت الكافي للتأقلم مع درجة الحرارة المرتفعة في الخارج، وعلى الرغم من أن التعرق هو آلية الجسم الرئيسية للاستجابة لدرجات الحرارة المتغيرة، إلا أن التعرض لفترات طويلة لمكيفات الهواء يجفف الجلد ويجعل التعرق أكثر صعوبة".

يُضيف: "بسبب ضعف آليات التعرق، فإن كبار السن والأطفال ومرضى السكر والأشخاص الذين يستخدمون مدرات البول معرضون بشكل خاص لهذه التغيرات في درجات الحرارة، ولهذا السبب، فإن التغير المفاجئ في درجة الحرارة من منشأة مغلقة ومكيفة إلى الخارج قد يؤدي إلى إنهاك حراري، أو ضربة شمس، أو ما هو أسوأ من ذلك، فرط الحرارة، الذي يمكن أن يضر بالعديد من الأعضاء".

ما يلي بعض ما يجب فعله وما لا يجب فعله

واقترح الأطباء المتخصصون وفقًا لـ "hindustantimes" ما يجب وما لا يجب فعله لتجنب ضربة الشمس: