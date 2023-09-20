الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

10 نصائح لإطالة عمر أجهزة التكييف وترشيد استهلاك الكهرباء

أجهزة تكييف
أجهزة تكييف

ينصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المشتركين بشركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية من مستخدمي أجهزة التكييف الكهربائي بمجموعة من النصائح المتعلقة بكفاءة استخدام الجهاز وتوفير الطاقة الكهربائية المستخدمة خلال تشغيله.

ويقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، النصائح والإرشادات لإيضاح بعض الإجراءات التي تهم جموع المشتركين بشركات توزيع الكهرباء من أجل ترشيد استهلاكاتهم للكهرباء وترشيد نفاقتهم على الأجهزة الكهربائية المنزلية من خلال تحسين مستوي استخدامها في المنازل.

استخدام أجهزة التكييف بكفاءة عالية في الغرف المغلقة

1- يستلزم استخدام جهاز التكييف في غرفة مغلقة إغلاق جميع منافذ وفتحات التهوية في هذه الغرفة أي كانت مساحتها.

2- يستلزم استخدام جهاز التكييف وضعه في غرفة أو مساحة تمتع بتهوية جيدة.

3-  توفير التهوية الجيدة في المكان الذي يستخدم فيه جهاز التكييف يساهم في عمله بكفاءة جيدة.

توفير التهوية لأجهزة التكييف 

4- يستلزم استخدام جهاز التكييف في مواقع ذات مساحات متسعة لسهولة التهوية.

5- يستلزم استخدام جهاز التكييف في المنزل توفير زجاج عاكس للحرارة أو ستائر لتقليل حرارة الغرف التي يستخدم داخلها الجهاز.

نظافة الفلاتر والمرشحات الهوائية

6- يستلزم استخدام جهاز التكييف بكفاءة جيدة الحرص على نظافة فلاتر الهواء باسمترار، للحفاظ على العمر الإفتراض للجهاز.

7- يستلزم استخدام التكييف والحفاظ على كفاءته تنظيف مرشح الجهاز باستمرار، وذلك من أجل تسهيل مرور الهواء البارد بالكثافة المطلوبة.

درجة البرودة وترشيد استهلاك الكهرباء

8- يستلزم استخدام جهاز التكييف بكفاءة جيدة والحفاظ على أداءه لفترة أطول تنظيم استخدامه عند وصول درجة برودة الغرفة لمستوي الراحة الحرارية.

9- - يستلزم استخدام جهاز التكييف ضبط  الجهاز عند درجة برودة  25 درجة مئوية.

10- تنظيف هوايات مرور الهواء داخل جهاز التكييف تعمل على توفير الطاقة الكهربائية المستخدمة في تشغيل الجهاز.

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