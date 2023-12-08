مريم طلعت السادات: العالم يترقب حجم مشاركة المصريين في الاستحقاق الرئاسي

قالت الدكتورة مريم طلعت السادات، القيادية بحزب الإصلاح والتنمية عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب وطني وحق دستوري للمواطنين، مؤكدة على أهمية النزول والاختيار فى هذا التوقيت الدقيق من عمر الوطن.

وأضافت "السادات" فى تصريحات لها، أن المصريين دائما ما يضرب بهم أروع الأمثلة فى المشاركة بالاستحقاقات الدستورية سواء كانت رئاسية أو نياببة أو استفتاءات.

وأضافت: “المصريون سيبعثوا برسائل تعكس وعيهم بأهمية المشاركة وصياغة مستقبل وطنهم الذي نحلم جميعا له بالأفضل”.

مريم طلعت السادات: المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب وطني

وتابعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، العالم ينتظر المشهد الانتخابي المصري فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وأيضا الظروف الحالكة التي تحيط بنا من جميع الجهات وتؤثر فى أمننا القومي.

وأوضحت القيادية بحزب الإصلاح والتنمية، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تأتي فى توقيت يتطلب وعي عالي ومشاركة كبيرة من المصريين، اللذين يدركون الاخطار التي تحيط بوطنهم من الخارج خاصة بعد الأحداث الأخيرة فى المنطقة.