الجمعة 08 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محمد فايز فرحات: تهجير الشعب الفلسطينى للأراضى المصرية "خط أحمر"

الدكتور محمد فايز
الدكتور محمد فايز فرحات عبر قناة إكسترا نيوز

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الموقف المصري هو توثيق للقانون الدولي في حقها ورفضها للتهجير القسري للشعب الفلسطيني.

وأضاف مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية، خلال مداخلة هاتفية لـ"إكسترا نيوز"، أن مصر أوضحت عددًا من الرسائل الحاسمة الخاصة بالعدوان على غزة، مشيرًا إلى أن تهجير الشعب الفلسطيني للأراضي المصرية "خط أحمر".

ونوه فرحات، بأن المجتمع الدولي يكيل بمكيالين، وهذا يحتاج إلى جهود سياسية ضخمة لتوثيق الانتهاكات التي يفعلها الاحتلال الإسرائيلي يوميًا بحق الشعب الفلسطيني.

أكد مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية، أن الجانب الفلسطيني تحرك بشكل قانوني رسمي، من خلال رفع العديد من القضايا بالمحكمة الدولية من أجل محاسبة قادة الحرب في إسرائيل كمجرمي حرب.

مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية تهجير الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني الفلسطينيي الموقف المصري

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