معتمد جمال: مباراة ساجرادا صعبة.. ونسعى للفوز ومواصلة تصدر المجموعة

أكد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على صعوبة مباراة ساجرادا الأنجولي المقرر لها غدٍ السبت، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأضاف المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي: " تابعنا المنافس أكثر من مرة، وساجرادا جاء من خسارة أمام أبو سليم الليبي ليواجه الزمالك، ونلعب للفوز وتصدر المجموعة، ونتطلع لتقديم مباراة قوية تليق بنادي الزمالك وترضي الجماهير وتسعدهم".

وتابع:" تأجيل مباراة الاتحاد ساعدنا في تجهيز اللاعبين للقاء بطل أنجولا، وإلى حد ما هناك بعض اللاعبين يشعرون بالإجهاد وسنرى من الأنسب للبدء أساسيًا في لقاء الغد".

وأضاف:" أول خطوة للزمالك هي تصدر المجموعة ولا ننظر حاليا إلا لأقرب خطوة وهي التأهل عن المجموعة في المركز الأول".

وشدد على أن ساجرادا سيخوض مباراة الغد لتفادي الخسارة، وأوضح أن الكرة الأنجولية تطورت كثيرًا، وندرك أهمية المباراة ونتطلع لحصد الثلاث نقاط وتحقيق هدفنا.

وتابع:" الحالة المعنوية للاعبين مرتفعة وأشكرهم على ما يقدموه في الفترة الأخيرة، ونتحدث مع اللاعبين نفسيا أكثر من الجوانب الفنية، واللاعبون ساعدونا على تجاوز الصعاب التي مر بها الفريق".

وعلق على خطوة توقيعه رسميًا على عقود تدريب الفريق قائلًا:" الأمر يعد خطوة أولى في طريق الاستقرار ويعطي اللاعبين انطباع جيد باستقرار الأوضاع داخل الفريق".

وأوضح معتمد جمال أن محمود حمدي " الونش" مدافع الفريق يخوض المرحلة الأخيرة من الاختبارات والتأهيل في الإمارات تمهيدًا لعودته للملاعب في الفترة المقبلة.

وأكد المدير الفني أن طريقة لعبه في المباراة تعتمد على مدى جاهزية اللاعبين المتواجدين بالقائمة، بالإضافة إلى أسلوب لعب الفريق المنافس.

الزمالك يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة ساجرادا فى الكونفدرالية

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته عصر اليوم الجمعة، على ملعب النادي، استعدادًا للقاء ساجرادا الأنجولي المقرر له غدًا السبت باستاد السلام في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية

وخاض اللاعبون فقرة بدنية خلال مران اليوم تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق، وحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني حتى لا يتعرض اللاعبون للإرهاق قبل اللقاء.

وأدى اللاعبون فقرة فنية وخططية شهدت التركيز على بعض الجمل الفنية التي سيتم تطبيقها في المباراة، قبل أن يخوض الفريق تقسيمة في منتصف الملعب لتطبيق الجوانب الفنية التي تم التدريب عليها، وحرص الجهاز الفني على توجيه اللاعبين خلال المران، وعلاج الأخطاء والسلبيات التي وقع فيها اللاعبون.