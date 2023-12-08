الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير سياسى: أمريكا لا تزال تتساهل مع إسرائيل رغم التحركات الدولية

أمريكا وإسرائيل
أمريكا وإسرائيل

أكد عبدالمهدي مطاوع، الكاتب والباحث السياسي، أن الولايات المتحدة لم تغير موقفها من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، على الرغم من تبدل خطاب بعض الدول الأخرى نتيجة للضغوط الشعبية والمؤسسية التي تشهدها.

وقال مطاوع في حواره مع برنامج "تغطية مباشرة" على قناة النيل للأخبار، إن الولايات المتحدة تقتصر على إبداء بعض الملاحظات على سلوك إسرائيل، دون أن تطالبها بوقف إطلاق النار بشكل كامل، وتكتفي بالحديث عن هدنة إنسانية مؤقتة، مشيرًا إلى أن موقف روسيا واضح بشكل كبير تجاه دعم القضية الفلسطينية.

وأشارالكاتب والباحث السياسي، إلى أن إسرائيل تواجه عدة تحديات قد تدفعها إلى القبول بوقف إطلاق النار أو هدنة طويلة الأمد.

وقف إطلاق النار هدنة طويلة الأمد العدوان غزة إسرائيل الولايات المتحدة

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