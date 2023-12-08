الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة: الاستيطان غير شرعى وفق القوانين الدولية

مندوبة بريطانيا لدى
مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة

أكدت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد، أن الاستيطان غير شرعي وفق القوانين الدولية، مشيرةً إلى أن المستوطنات تمثل عقبة أمام السلام. 

وأضافت مندوبة بريطانيا، اليوم الجمعة، خلال جلسة لمجلس الأمن حول التطورات في غزة، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا نحتاج إلى تجنب التصعيد في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة، ومن الضروري الاتفاق على مزيد من الهدن، مؤكدةً أن عدد المدنيين القتلى جراء الصراع في قطاع غزة غير مقبول.

وأوضحت مندوبة بريطانيا، أن إعلان إسرائيل عن الموافقة على المزيد من المستوطنات في القدس الشرقية وتوسيع الاستيطان، أمر مقلق ويثير التوتر في الضفة الغربية عندما تركز الجهود الدولية على تجنب المزيد من الصراعات.

القاهرة الإخبارية الاستيطان المستوطنات القدس الشرقية الضفة الغربية توسيع الإستيطان الاستيطان غير شرعي

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