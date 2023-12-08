الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مندوب الصين يدعو للتحرك الفورى لوقف إطلاق النار فى غزة وحماية المدنيين

تشانج جيون
تشانج جيون

دعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانج جيون، مجلس الأمن للتحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين.

وقال مندوب الصين لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة لمجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة نقلتها قناة القاهرة الإخبارية: "ندعو الدول الأعضاء إلى اعتماد نهج مسئول، واتخاذ قرار بوقف الحرب في قطاع غزة".

بينما قال ممثل أمريكا لدى الأمم المتحدة، إن واشنطن تؤيد بقوة السلام الدائم في المنطقة ووقف إطلاق النار بشكل فوري، معربًا عن قلقه بشأن تجدد العنف على الخط الأزرق.

وأضاف نائب مندوب روسيا، اليوم الجمعة، خلال جلسة لمجلس الأمن حول التطورات في غزة، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب على إسرائيل احترام القوانين الدولية خلال الحرب في قطاع غزة والسماح بالمرور الآمن للمساعدات الإنسانية، بجانب توفير إسرائيل التدابير الأمنية اللازمة للمدنيين والنازحين في قطاع غزة.

مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة حماية المدنيين غزة النار قطاع غزة

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