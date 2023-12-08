الانتهاء من الموسيقى التصويرية لفيلم "ليه تعيشها لوحدك"

انتهي الموسيقار إسلام صبري من وضع الموسيقي التصويرية لفيلم "ليه تعيشها لوحدك" بمشاركة الأوركيستريتور العالمية هامي.

وعبرت هامي في تصريحات صحفية عن سعادتها بالعمل في الفيلم مؤكدة أن الفنانة بشري من أفضل المنتجات في مصر ويجب عليها إنتاج المزيد من الأعمال من هذه النوعية الفترة القادمة، كما وجهت الشكر الموسيقار اسلام صبري مؤكدة انه المفضل بالنسبة لها، اما عن المخرج حسام الجوهري فوضحت انه مخرج موهوب ومحترف ويستطيع توصيل الأحاسيس بالموسيقي.

وأضافت هامي أنها فخورة بالعمل مع كل طاقم العمل بالإضافة لابطاله خالد الصاوي وشريف منير وسلمي ابو ضيف.

و"هامي" هي موسيقية عالمية قامت بالتكوين الاوركسترالي الموسيقي مع أكثر من نجم عالمي في عالم الموسيقي منهم هانز زيمر وفيلم الجوكر وقراصنة الكاريبي باجزائه كما عملت أيضا أوركستريتور لأكثر من فيلم عالمي آخر.

وانتهي مؤخرا صناع الفيلم من تصويره بشكل كامل ودخل في مرحلة المونتاج تمهيدا لطرحه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

قصة وأحداث فيلم "ليه تعيشها لوحدك"

وتدورأحداث الفيلم في إطار اجتماعى من خلال قصة إنسانية مليئة بالمشاعر، حيث يجسد شريف منير شخصية طبيب، فيما يجسد خالد الصاوى دور صديقه المصاب بالسرطان، ويعيشان قصة تكشفها الأحداث، ومن المقرر طرح الفيلم بدور العرض السينمائية خلال الفترة القليلة المقبلة.

صناع وأبطال فيلم ليه تعيشها لوحدك

فيلم "ليه تعيشها لوحدك" يشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم شريف منير، خالد الصاوي، سلمى أبوضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، الطفل منذر مهرجان وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف أحمد عبد الغزيز، وإخراج حسام الجوهري.