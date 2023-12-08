الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخارجية السعودية: "الوضع الإنسانى يتدهور فى غزة.. يجب إنهاء للحرب"

الخارجية السعودية
الخارجية السعودية

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع كبير بعدد الضحايا في غزة والوضع الإنساني يتدهور، مشيرة الى أنه من غير المقبول تقييد دخول المساعدات إلى غزة . 

وأضاف وزير الخارجية السعودي أن المجتمع الدولي لا يعتبر نهاية الحرب في غزة أولوية، كما  يجب وضع نهاية للحرب في غزة. 

مجلس الامن التابع للامم المتحدة 

 

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وتحدث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن لمناقشة الوضع الكارثي في غزة.

وعقد الاجتماع بعد أن استخدم الأمين العام للأمم المتحدة صلاحياته التي نادرا ما تمارس لتحذير مجلس الأمن من "كارثة إنسانية" وشيكة في غزة، ولحث الأعضاء على المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

وقال جوتيريش، متحدثا من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، إنه استند إلى المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة لأننا "وصلنا إلى نقطة الانهيار" في الحرب بين إسرائيل وحماس. هو قال:

كما أن هناك خطرا كبيرا من الانهيار الكامل لنظام الدعم الإنساني في غزة، الأمر الذي ستكون له عواقب وخيمة.

وأضاف: "أخشى أن تكون العواقب مدمرة على أمن المنطقة بأكملها".

الوضع الإنساني تدهور ارتفاع الضحايا الخارجية السعودية

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