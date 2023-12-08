30 دقيقة.. الأهلي يواصل مسلسل إهدار الفرص أمام شباب بلوزداد الجزائري

مرت 30 دقيقة ومازال الأهلي يبحث عن أول أهدافه في شباك شباب بلوزداد الجزائري، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي بدأ المباراة بقوة بحثا عن تسجيل هدف مبكر.

وشهدت الدقيقة الرابعة، تمريرة عرضية أرسلها معلول من جهة اليسار وشتتها أشرف بودرامة من داخل منطقة الجزاء.

حسين بن عيادة أرسل تمريرة طولية من منتصف الملعب لداخل منطقة الجزاء وشتتها معلول بعيدا عن منطقة الخطورة.

كهربا هدد مرمى شباب بلوزداد في الدقيقة 11 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس المخضرم رايس مبولحي.

معلول أرسل تمريرة طولية لداخل منطقة الجزاء في اتجاة كهربا وأمسك بها رايس مبولحي بسهولة.

في الدقيقة 17 أرسلت الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية واستلمها كهرباء على القائم الأول ثم مرر الكرة أمام المرمى ليحولها رامي ربيعة برأسية مرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

في الدقيقة 19، مختار بلخيتر أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين حاول ليونيل وامبا تسديدها برأسية ولكن مرت الكرة لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 20 فرصة جديدة لصالح الأهلي، حسين الشحات توغل بمهارة داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار وسدد الكرة ولكن ارتدت من قدم أحد المدافعين وتابعها كهربا بتسديدة ارتطمت في جسد المدافع ومرت لخارج الملعب.

حسين الشحات تبادل تمرير الكرة داخل منطقة الجزاء ولكن لم يسيطر عليها الشحات وأمسك بها رايس مبولحي.

وسدد أفشة كرة قوية مرت بجوار القائم الأيمن.

جاء تشكيل الأهلي في مباراة اليوم على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي‎.‎

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وعلي معلول‎.‎

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وحسين الشحات‎.‎

خط الهجوم: محمود كهربا.‏

والتقى الفريقان في مواجهة واحدة في دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2001، وفاز الأهلي بالقاهرة 1- صفر أحرزه حسام غالي، وكرر فوزه بالجزائر بنفس النتيجة 1- صفر، أحرزه إبراهيم سعيد.

وخلال تاريخ مواجهات الفريق الأول بنادي الأهلي في بطولات الأندية الإفريقية المختلفة، لعب الأهلي 24 مباراة مع ستة أندية جزائرية وهي: مولودية الجزائر وشبيبة القبائل ووفاق سطيف وشباب بلوزداد واتحاد العاصمة وشبيبة الساورة، فاز الأهلي في إحدى عشرة مباراة، وتعادل في سبع مباريات، وفازت أندية الجزائر في ست مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 32 هدفًا واستقبلت شباكه عشرين هدفًا.

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