الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

شعبة المستوردين: الانتخابات فرصة حقيقية للمواطن لاختيار قائد الدولة

المهندس متى بشاي
المهندس متى بشاي

قال المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، هي حق وواجب على كل مواطن، كما أنها تمثل فرصة حقيقية للتعبير عن رأي المواطنين في اختيار من يمثلهم لقيادة الدولة.
 

المشاركة الإيجابية في الانتخابات حق وواجب على كل مواطن

وأشاد “بشاي” بوعي الشعب المصري في المشاركة بفعالية في الانتخابات، مؤكدا على ضرورة النزول بكثافة إلى صناديق الاقتراع لإظهار الوجه المشرف للدولة المصرية.

وأضاف متي بشاي، في تصريحات له، أن المصريين دائما يقدموا دروسا كبيرة في الوطنية والالتفاف حول القيادة السياسية، وهو يضعهم أمام مسؤولية كبيرة وهي الحفاظ على العرس الوطني، وضرورة المشاركة بكثافة أيام 10 و12 و13 ديسمبر الجاري.
 

 

الانتخابات فرصة حقيقية للمواطن لاختيار من يمثله لقيادة الدولة

وأوضح أن هذه الانتخابات ستكون نموذجا للممارسة الديمقراطية، وستعكس أمام العالم صورة الشعب المصري الذي يدرك دقة المرحلة الراهنة ومتطلباتها في ظل ما يشهده الإقليم والعالم من أزمات وتحديات متصاعدة، تتطلب توحيد الجبهة الداخلية، والعمل بكل جدية من أجل تخطيها، دون أن تؤثر على أمن واستقرار هذا الوطن.
 

وأشار إلى أن الانتخابات المصرية تجري في ظروف غير عادية، لإحاطة مصر بالاضطرابات من الجهات الأربع، ولكن إجراء الانتخابات الرئاسية في مثل هذا التوقيت يؤكد قوة الدولة.
 

وأعاد بشاي، التأكيد على الدور المحوري للشباب في رسم مستقبل الدولة المصرية، فهم أمل المستقبل وعليهم يقع عاتق تقدم هذا الوطن وازدهاره.

الانتخابات الرئاسية شعبة المستوردين الاتحاد العام للغرف التجارية المواطنين الشعب المصري

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