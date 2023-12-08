الجمعة 08 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"المصرية لحقوق الإنسان": 22 ألف متابع محلى و542 دوليا للانتخابات الرئاسية

جريدة الدستور

علق عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على الاستعدادات الجارية للانتخابات الرئاسية 2024.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، إن المجتمع المدني بدأ مع أول بيان أصدرته الهيئة الوطنية للانتخابات، وتم الاستعداد، فأغلب منظمات المجتمع المدني قدمت طلبات للهيئة والتي وافقت على عدد كبير.

وأضاف أن هناك 22 ألف متابع محلي، وهو رقم يضمن نزاهة العملية الانتخابية، وهناك 4218 متابع إعلامي، و24 بعثة دبلوماسية كاملة، و76 دبلوماسي و14 منظمة دولية و542 متابع دولي و115 وسيلة إعلامية محلية و70 وسيلة إعلامية.

وشدد على أن الإعلام قام بدور جديد جدا في الأيام الأخيرة للفت نظر المواطن لأهمية الانتخابات، كما أن أحداث غزة صحت الانتماء الوطني ويدرك المواطنون أهمية الصوت الانتخابي، مضيفا أن وزارة التعليم أعدت المدارس التي يكون فيها لجان انتخابية وهي الوحيدة يكون بها إجازة أيام التصويت، وتم تخصيص الدور الأول لكبار السن وذوي القدرات الخاصة، ومقرات خاصة للإعاقة السمعية والبصرية.

وتابع: "اللجنة نظمت بأن يكون هناك استراحة من الساعة 3 للساعة 4 للقضاة والمشرفين على العملية الانتخابية، وتم تحديد لجان لتصويت المغتربين، فلأول مرة في محطة مصر ومطار القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة الإنتاج الإعلامي".

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