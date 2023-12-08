مع قرب نهاية الفصل الدراسي الأول، يحرص الطلاب وأولياء الأمور على معرفة موعد بداية الترم الثاني 2024 وخريطة العام الدراسي الحالي 2023-2024 عبر جوجل، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، موعد بداية الترم الثاني 2024، وذلك بالتزامن مع اقتراب ميعاد انتهاء الدراسة في العام الدراسي الحالي وعقد كافة امتحانات الترم الأول.

موعد بداية الترم الثاني 2024 وخريطة العام الدراسي الحالي 2023-2024

ويستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة موعد بداية الترم الثاني 2024 وخريطة العام الدراسي الحالي 2023-2024

موعد بداية الترم الثاني 2024

وحددت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، ميعاد بداية الترم الثاني 2024 لكافة طلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، منوها أن بداية الترم الثاني لعام 2024 سيبدأ من يوم السبت الموافق 10 من فبراير المقبل 2024.

ومن المقرر أن يستمر الترم الثاني في العام الدراسي الحالي 2023-2024، وتكون لمدة ثلاثة أشهر، حيث ينتهي الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 6 من يونيو 2024، وفقا للمواعيد المعلنة بالخريطة الزمنية بالعام الدراسي الحالي 2023-2024.

وستبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول بالعام الدراسي الحالي، بدء من يوم الثلاثاء الموافق 9 من يناير المقبل 2024، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 25 من يناير 2024.

خريطة العام الدراسي الحالي 2023-2024

يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

تبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت الموافق 27 يناير 2024.

تنتهي إجازة نصف العام يوم الخميس 8 فبراير 2024.

تستمر مدة إجازة نصف العام الدراسي 2023-2024 لمدة أسبوعين.

يوم السبت 10 فبراير 2024 يبدأ الفصل الدراسي الثاني.

يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024 ينتهي الفصل الدراسي الثاني.

يوم السبت الموافق 25 مايو 2024 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024 تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية.

يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 تبدأ امتحانات الثانوية العامة.