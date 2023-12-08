الجمعة 08 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد بداية الترم الثاني 2024 وخريطة العام الدراسي الحالي 2023-2024

المدارس
المدارس

مع قرب نهاية الفصل الدراسي الأول، يحرص الطلاب وأولياء الأمور على معرفة  موعد بداية الترم الثاني 2024 وخريطة العام الدراسي الحالي 2023-2024 عبر جوجل،  حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، موعد بداية الترم الثاني 2024، وذلك بالتزامن مع اقتراب ميعاد انتهاء الدراسة في العام الدراسي الحالي وعقد كافة امتحانات الترم الأول.

موعد بداية الترم الثاني 2024 وخريطة العام الدراسي الحالي 2023-2024

ويستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة موعد بداية الترم الثاني 2024 وخريطة العام الدراسي الحالي 2023-2024

موعد بداية الترم الثاني 2024

وحددت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، ميعاد بداية الترم الثاني 2024 لكافة طلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، منوها أن بداية الترم الثاني لعام 2024 سيبدأ من يوم السبت الموافق 10 من فبراير المقبل 2024.

ومن المقرر أن يستمر الترم الثاني في العام الدراسي الحالي 2023-2024، وتكون لمدة ثلاثة أشهر، حيث ينتهي الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 6 من يونيو 2024، وفقا للمواعيد المعلنة بالخريطة الزمنية بالعام الدراسي الحالي 2023-2024.

وستبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول بالعام الدراسي الحالي، بدء من يوم الثلاثاء الموافق 9 من يناير المقبل 2024، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 25 من يناير 2024.

"التعليم" تعلن مواصفات امتحان الدراسات الاجتماعية للمرحلة الإعدادية

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2024 وامتحانات الفصل الدراسي الأول

خريطة العام الدراسي الحالي 2023-2024

  • يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.
  • تبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت الموافق 27 يناير 2024.
  • تنتهي إجازة نصف العام يوم الخميس 8 فبراير 2024.
  • تستمر مدة إجازة نصف العام الدراسي 2023-2024 لمدة أسبوعين.
  • يوم السبت 10 فبراير 2024 يبدأ الفصل الدراسي الثاني.
  • يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024 ينتهي الفصل الدراسي الثاني.
  • يوم السبت الموافق 25 مايو 2024 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.
  • يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024 تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية.
  • يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 تبدأ امتحانات الثانوية العامة.

اقرأ أيضاً 

خريطة العام الدراسى.. موعد إجازة نصف العام 2023 -2024

موعد بداية الترم الثاني 2024 موعد بداية الترم الثاني بداية الترم الثاني 2024 الترم الثاني 2024 الترم الثاني خريطة العام الدراسي الحالي 2023-2024 و خريطة العام الدراسي الحالي 2023-2024

مواد متعلقة

خريطة العام الدراسى.. موعد إجازة نصف العام 2023 -2024

رابط تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2024 وموعد الامتحانات

الأكثر قراءة

ساعر باروخ.. حماس تنشر فيديو مرعبًا لعملية الإنقاذ الإسرائيلية الفاشلة

اللعب بالنار.. كيف تتحرك إسرائيل لتهجير أهالى غزة بـ«خطة الأمر الواقع»؟

ضبط 9 سائقين تعاطوا المخدرات أثناء القيادة

قبل انطلاق انتخابات الرئاسة 2024.. رابط موقع اللجنة الانتخابية بالرقم القومي

اقتصاديون: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي شهادة ثقة في استقرار الاقتصاد المصري

بعد مقتل نجله.. مقتل ابن شقيقة رئيس الأركان الإسرائيلى الأسبق فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

شد أجزاء

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة «3»

منى رجب

المرأة المصرية وانتخابات الرئاسة

ماجد حبته

حوارات وزير الخارجية

محمد عبدالعزيز

جوتيريش.. رجل لهذا الزمان

د هند جاد

إعلام مصر

جلال حمام

تحالف الأحزاب.. اتفاق نادر على رئيس مصر

محاسن السنوسي

المرأة المصرية زينة العُرس الانتخابى

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

اللعب بالنار.. كيف تتحرك إسرائيل لتهجير أهالى غزة بـ«خطة الأمر الواقع»؟

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة