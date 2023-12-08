غرفة القليوبية: المشاركة في الانتخابات الرئاسية تحفظ للوطن وحدته وقوته

دعا النائب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، جموع التجار ومؤدي الخدمات من منتسبي الغرف التجارية علي مستوى الجمهورية إلى القيام بواجبهم الوطني تجاه بلدهم بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدا أن المشاركة الانتخابية واجب وطني، وينبغي على الجميع أن ينزل ويدلي بصوته في انتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال مسيرة التنمية والإنجازات واستقرار الدولة المصرية.



المشاركة الانتخابية واجب وطني لاستكمال مسيرة التنمية

وحث “الفيومي” في تصريحات له اليوم الجمعة، أكثر من 5.5 مليون من منتسبي الغرف التجارية سواء صناع أو تجار أو مؤدى الخدمات وعائلاتهم للخروج أيام الأحد والإثنين والثلاثاء القادمين لتلبية نداء الواجب والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية باعتبارها حق وواجب دستوري يحفظ للوطن وحدته وقوته وصلابته ويدفع عنه كل ما يحلق به من مؤامرات تستهدف هدم الدولة ووحدة الوطن.



وأعلن الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس تجارية القليوبية، عن توفير خدمة الاستعلام عن المقار الانتخابية لمجتمع التجار استعدادا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، في كافة الغرف التجارية.



المشاركة الانتخابية خطوة مهمة علي طريق بناء الجمهورية الجديدة

وأشاد أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بالظهور المشرف الذي أبهر العالم خلال تصويت المصريين بالخارج، والذين يبلغ تعدادهم نحو 14 مليون مصري في مختلف دول العالم، مؤكدا أن تصويت المصريين بالخارج كان علامة مهمة في تأكيد أصالة الشعب المصري وتمسكه برسم مستقبل وطنه والتصدي لمخططات الفوضى.

وأكد “الفيومي” أن المشاركة الانتخابية خطوة مهمة علي طريق بناء الجمهورية الجديدة التي منحت المصريين بالخارج والداخل، حقهم الدستوري للمشاركة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية، كما أن الانتخابات القادمة ستكون دليلا على الديمقراطية التي تعيشها مصر، ولاستكمال الطفرة التنموية غير المسبوقة التي شهدتها مؤخرا على كافة الأصعدة.