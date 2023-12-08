الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد: غدا طقس لطيف نهارًا بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 13

الطقس فى مصر
الطقس فى مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدًا السبت، طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

شبورة مائية صباحًا 

وذكرت الهيئة، في بيان، اليوم الجمعة، أنه متوقع شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما متوقع أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، ونشاط الرياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

وأضافت أن بالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدًا، على محافظات ومدن مصر: 

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"الأرصاد": استقرار الأحوال الجوية مع استمرار الشبورة المائية (فيديو)

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"الأرصاد": استقرار الأحوال الجوية والقاهرة تسجل 24 درجة

العظمى الصغرى

القاهرة 22 13

العاصمة الإدارية 22 12

6 أكتوبر 22 12

بنهــــا 21 13

دمنهور 20 13

وادي النطرون 22 12

كفر الشيخ 21 13

المنصورة 22 12

الزقازيق 22 13

شبين الكوم 22 13

طنطا 22 13

دمياط 22 14 

بورسعيد 22 14

الإسماعيلية 23 13

السويس 23 13

العريش 22 12

رفح 21 11

رأس سدر 22 14

نخل 20 06

كاترين 18 04

الطور 23 14

طابا 20 13

شرم الشيخ 26 18

الإسكندرية 22 13

العلمين الجديدة 23 14

مطروح 21 12

السلوم 20 08

سيوة 20 07

رأس غارب 27 17

الغردقة 25 17

سفاجا 26 19

مرسى علم 28 18

الشلاتين 27 21

حلايب 26 21

أبو رماد 25 20 

رأس حدربة 25 20

الفيوم 21 12

بني سويف 22 11

المنيا 22 10

أسيوط 23 09

سوهاج 23 12

قنا 24 13 

الأقصر 25 12

أسوان 26 13

الوادي الجديد 25 09

أبوسمبل 26 13

الأرصاد الجوية شبورة مائية صباحا السواحل الشمالية وشمال الصعيد بارد ليلا العظمى الصغرى

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