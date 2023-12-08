مندوب فلسطين: نثمّن دعوة جوتيريش ومطالباته بوقف إطلاق النار فى غزة

ثمّن رياض منصور، مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الذي اضطلع بمهمة تطبيق المواثيق الأممية ومطالباته بوقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف مندوب فلسطين، اليوم الجمعة، خلال جلسة لمجلس الأمن حول التطورات في غزة، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا نأمل في أن يتمكن مجلس الأمن الدولي ويتوصل اليوم إلى دعوة للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، أنه يجب على مجلس الأمن الدولي تأييد الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، موضحًا أنه يجب على الدول الأعضاء بمجلس الأمن رفض الاعتداءات على غزة والعمل على إنهائها.