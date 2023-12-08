الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جوتيريش: على المجتمع الدولي إنهاء معاناة سكان غزة فورًا

جوتيريش
جوتيريش

أعلن أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، أنه على المجتمع الدولي إنهاء معاناة سكان غزة فورا، مشيرًا إلى انه لا يمكن تبرير العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. 

وأضاف جوتيريش، أن 85% من سكان قطاع غزة نزحوا إلى أماكن أخرى، و97% من عائلات غزة لا تأكل حاجتها اليومية. 

 

حماس اسرائيل قصفت المسجد العمري 

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وقالت حركة حماس الجمعة، إن إسرائيل قصفت المسجد العمري الذي يرجع تاريخه إلى القرون الوسطى في غزة مما أدى إلى دمار واسع النطاق للمبنى ووصفته بأنه “جريمة بربرية بشعة”.

المجتمع الدولي إنهاء المعاناة سكان غزة جوتيريش

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