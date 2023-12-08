السبت 09 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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منوعات

في عيد ميلادها.. معلومات لا تعرفها عن مي كساب

مي كساب
مي كساب

تحتفل غدًا، الفنانة مي كساب بعيد ميلادها، والتي اشتهرت بالغناء في بدايتها مع المطرب السوري مجد القاسم في أغنية "غمض عينيك" والتي حققت نجاحًا جماهيرًا كبيرًا وقتها، وكانت بداية الانطلاق لمي كساب، فيما كان مسلسل تامر وشوقية بدايتها الحقيقية في عالم التمثيل.

وترصد “الدستور” في التقرير التالي، أبرز المعلومات عن مي كساب.

 

فى عيد ميلاد الفنانة مى كساب.. تعرف على مميزات برج القوس

 

نشأتها

درست مي كساب الموسيقى، ولاقت تشجيعًا من أساتذتها، وفي سن الطفولة تأثرت بحب العائلة للموسيقى، وبدأت الغناء في المناسبات التي تجمع أفراد الأسرة، ومن هنا اكتشف المحيطون بها أن لديها موهبة ويجب الاعتناء بها.

في عام 2000 بدأت مي كساب تخطو الخطوات الأولى في عالم الشهرة، ولكنها لم تعبر للجمهور إلا عام 2005 عندما طرحت ألبومها الأول والذي حمل اسم "حاجة تكسف" وتضمن 13 أغنية، وفي العام التالي دخلت عالم التمثيل من خلال مسلسل "تامر وشوقية"، والذي حقق نجاحا لافتا وقت عرضه للجمهور.

 

أهم أعمالها

كان من أهم أعمالها مسلسل جعفر العمدة، والذي تم عرضه رمضان الماضي، وحصل على دورها على اعجاب الجماهير، كما شاركت في بطولة 19 فيلمًا، منها بلطية العايمة، خليج نعمة، كباريه، حلم عزيز، هارلي، حظ سعيد،رسائل البحر، بون سورايه،كلبي دليلي،طلق صناعي.

وقامت ببطولة مسلسل تامر وشوقية" 4 أجزاء"، وشاركت في مسلسلات كريمة كريمة، قلب امرأة،هيمة، عايزة اتجوز، سرايا عابدين، لأعلى سعر،اللعبة، أحلام سعيدة، وراجل وست ستات وحاميها حراميها، موضوع عائلي، وأريد حلًا، فارس بلا جواز، جعفر العمدة.

ومن أهم ألبوماتها: 

2005 - حاجة تكسف تضمن 13 أغنية.

2007 - أحلى من الكلام ويتضمن 10 أغاني.

2013 - حبيبي وعدنى ويتضمن 10 أغاني

2019 - أنا لسه هنا ويتضمن 12 أغنية.

2022 - انا ماما ويتضمن 10 أغاني.

مي كساب مجد القاسم غمض عينيك تامر وشوقية جعفر العمدة بلطية العايمة

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