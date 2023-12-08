دوري أبطال إفريقيا| الأهلى يصل استاد برج العرب لمواجهة شباب بلوزداد الجزائرى

وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل، إلى استاد برج العرب بالإسكندرية استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها السادسة من مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وعقب وصول حافلة الفريق حرص الجهاز الفني على تفقد أرضية الملعب، في إجراء متبع قبل المباريات الرسمية.

وخلال الاجتماع الفني الذي عقد أمس، تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي، المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من القميص الأخضر، والشورت الأخضر والشراب الأسود، فيما يرتدي فريق شباب بلوزداد طاقمًا من اللون الأزرق بالكامل، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا من اللون الأسود بالكامل.

وحضر الاجتماع خالد بيبو، مدير الكرة، والكابتن سمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبد العزيز ومحمد أسامة إداريا الفريق، في حضور المنسق العام ومراقب المباراة ومراقب الحكام وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يواجه شباب بلوزداد مساء اليوم

قبل مباريات الجولة الثالثة، يتصدر الأهلي جدول ترتيب أندية المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط يليه شباب بلوزداد وميدياما الغاني برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، وأخيرًا يانج أفريكانز التنزاني برصيد نقطة واحدة.

وسبق أن التقى الفريقان في موجهة واحدة في دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2001، وفاز الأهلي بالقاهرة 1- صفر أحرزه حسام غالي، وكرر فوزه بالجزائر بنفس النتيجة 1- صفر، أحرز إبراهيم سعيد.

وخلال تاريخ مواجهات الفريق الأول بالنادي الأهلي في بطولات الأندية الإفريقية المختلفة، لعب الأهلي 24 مباراة مع 6 أندية جزائرية، وهي: مولودية الجزائر وشبيبة القبائل ووفاق سطيف وشباب بلوزداد واتحاد العاصمة وشبيبة الساورة، فاز الأهلي في إحدى عشرة مباراة، وتعادل في سبع مباريات، وفازت أندية الجزائر في ست مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 32 هدفًا واستقبلت شباكه عشرين هدفاً.