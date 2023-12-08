الجمعة 08 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

نقيب الأشراف يدعو المصريين للمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية

نقيب الأشراف
نقيب الأشراف

دعا السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، إلى ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية وتوجه كافة المواطنين بكثافة إلى صناديق الاقتراع الأمر الذي يعد تأكيدا على حب الوطن والتحضر والرقي.

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وأكد نقيب الأشراف، أن الإقبال الكثيف على صناديق الاقتراع يعبر عن الصورة الحضارية لمصر وقوة تماسكها، ويُظهر للعالم أجمع مدى إدراك الشعب المصري لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، داعيا المولى عز وجل أن يكون هذا العرس الديمقراطي، معبرا عن إرادة المصريين.

ودعا نقيب الأشراف، المولى عز وجل أن يحفظ وطننا من كل مكروه وسوء، وأن يوفق القائمين عليه لما فيه مصلحة البلاد والعباد، وأن يجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد العالمين، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع.

السيد محمود الشريف المشاركة الإيجابية الانتخابات الرئاسية نقيب السادة الأشراف الصورة الحضارية صناديق الاقتراع

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