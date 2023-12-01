الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"معًا لاستكمال المسيرة".. نقيب الأشراف يعلن دعمه للمرشح عبد الفتاح السيسي

نقيب الإشراف
نقيب الإشراف

أعلن السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، دعم وتأييد أبناء الأشراف للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، لاستكمال مسيرة الإصلاح والبناء والتعمير.

وأكد نقيب الأشراف خلال مؤتمر النقابة لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر،  أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية وتوجه المواطنين بكثافة إلى صناديق الاقتراع، مشددًا على أن الانتخابات حق دستوري يضمن للأجيال الحالية والمستقبلية الحق في حياة أفضل ورسم ملامح المستقبل لتحقيق التنمية والاستقرار التي وصلت إليهما البلاد على مدار السنوات الماضية.

وقال نقيب الأشراف:"أدعو المولى عز وجل أن يحفظ وطننا من كل مكروه وسوء، ويوفق القائمين عليه لما فيه مصلحة البلاد والعباد.. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

محمود الشريف نقيب السادة الأشراف دعم وتأييد أبناء الأشراف للرئيس السيسي الانتخابات الرئاسية المقبلة

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