"القاهرة الإخبارية" تعرض لقطات تظهر نقل الاحتلال أسرى فلسطينيين فى وضع مزرٍ (فيديو)

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، عبر شاشتها، لقطات تظهر نقل جيش الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الأسرى الفلسطينيين في قطاع غزة وهم في وضعٍ مزرٍ للغاية بعد تجردهم من ملابسهم.

وأظهرت اللقطات سيارة نقل تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي ويتواجد بداخلها الأسرى الفلسطينيون عقب تجريدهم من ملابسهم ونقلهم بالسيارات التابعة للاحتلال.

وقبل قليل، قالت منى عوكل مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إن قوات الاحتلال تخرج الرجال من المدارس، وتوجه أمرًا لهم بخلع ملابسهم وتفتيشهم بشكل كامل، وإبقائهم في العراء لساعات طويلة قبل التحقيق معهم، مؤكدة أن قوات الاحتلال تقوم بتفتيش وإعدامات ميدانية وسط الشوارع، وعلى مرأى من النساء والأطفال.