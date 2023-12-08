عرض ومناقشة فيلم "the letter" في مكتبة مصر الجديدة.. الليلة

تنظم مكتبة مصر الجديدة، عرض ومناقشة فيلم "the letter"، بمقر المكتبة في مصر الجديدة، الليلة الجمعة الموافق 8 ديسمبر 2023.

عرض ومناقشة فيلم "the letter"

وفيلم "the letter"، من إخراج وليم ويلير بطولة بيتي ديفيز، ويعقب عرض الفيلم مناقشة يديرها الدكتور سامح توفيق، وأحمد العرابي.

تاريخ مكتبة مصر الجديدة

يعود تاريخ مكتبة مصر الجديدة،، إلى عهد الملك فاروق، حينما تم وضع حجر الأساس للمكتبة في 20 نوفمبر 1945، وسُميت في ذلك الوقت بمكتبة الأميرة فريال التابعة لجمعية مكتبة الأميرة فريال بمصر الجديدة، وافتتحها الملك فاروق الأول يوم 20 نوفمبر 1946.

وفي عام 1981 أعادت جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة، إحياء المكتبة بتصميم جديد فقد تم افتتاحها في 27 يونيو 1984، وقد بلغ عدد الكتب عند الافتتاح آنذاك 10 آلاف كتاب باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

ولم تقتصر المكتبة على الكتب والقراءة والاطلاع فقط، بل أصبحت مركزًا ثقافيًا تنويريًا متكاملًا فيما بعد، ففي عام 1986 تم إنشاء نادي السينما بالمكتبة، وخلال عام 1990 بدأت ميكنة أعمال المكتبة، وفي العام 1996 تم توسيع مسرح المكتبة، وفي عام 1997 تم إنشاء المقهى الثقافي، وفي عام 1998 تم إنشاء قاعات الأنشطة، وفي عام 2003 تم إنشاء مبنى جديد لمكتبة الطفل ومركز للكمبيوتر، كما تم إنشاء مركز للغات عام 2003، ومرت الجمعية بعدة مراحل من التجديد والترميم، فتم تجديد مبنى المكتبة عام 2009.

وتهدف مكتبة مصر الجديدة إلى نشر الوعي والمعرفة، فهى تقدم العديد من الخدمات الثقافية منها: الدورات التدريبية والأنشطة الثقافية والموسيقى والرسم والخط ودورات اللغات والكمبيوتر، بالإضافة إلى تنمية الحس الفني من خلال المسرحيات والحفلات الفنية والمسابقات الأدبية والعلمية والفنية.