"موعد عند الكعكة القرمزية" لـ خالد قنديل في مكتبة مصر الجديدة

تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة، بمقرها الكائن بشارع العروبة، في الخامسة من مساء السبت 9 ديسمير الجاري، أمسية لمناقشة رواية موعد عند الكعكة القرمزية، للكاتب خالد قنديل

ناقد: عمل متخم بالأحداث والمشاعر الإنسانية

تتناول الرواية أحداث يناير في العام 2011، في أجواء خيالية، وبحسب الناقد دكتور محمود عطية، عن رواية موعد عند الكعكة القرمزية: "عملٍ متخم بالأحداث والمشاعر الإنسانية على تعددها بداية من الأحاسيس العاطفية، والمشاعر المتعلقة بالوطن حبًا وفداءً، ولم يسر السارد على نهج السرد المتعارف عليه، فقد خَطَّ لنفسه طريقة فى الحكى مغايرة، واستخدم لغة ذات جرس خاص، تلمسه منذ بداية القص، فقد قدم شخصيات الرواية فى البداية وملامحها، ثم سرد الأحداث بلغة ثرية حافلة بالصور البلاغية المجازية.

ويضيف “عطية” عن موعد عند الكعكة القرمزية"، وقد تميز الحوار عبر الرواية بحمله العديد من الأفكار والمعلومات عبر الراوى العليم، وضمير المتكلم.. الأحداث تطرق باب عزلتى بكل ما أوتيت من قبضة يد محكمة، تطالبنى بأن أفتح باب القلب وقد فعلت، لأنضم بعد غربة إلى «سيمفونية» الحياة، ومع تسارع نبضها المكثف مزجت بين جموع العلم الذى ينظر لما بعد الأفق ودفء الاتصال الإنسانى بداخلى.".

يشار إلي أن دكتور خالد قنديل، نائب رئيس حزب الوفد، ويعمل كخبير دوائي، وفي العام 2020 عين عضوا بمجلس الشيوخ المصري، ألف وكتاب وأصدر العديد من المؤلفات، نذكر من بينها: “تاريخنا التشريعي.. نظرة في تشريعات حكومة الوفد”، وصدر عن مركز الأهرام للترجمة والنشر ــ كتاب “الوفد الجديد.. حكاية نصف قرن 1952 ــ 2000”، وصدر عن مطابع الأهرام.

ومما جاء في أجواء رواية موعد عند الكعكة القرمزية، للكاتب دكتور خالد قنديل، نقرأ: “وجدت نفسى أحمل الأوجاع الصامتة، وأسرد أحداث الحياة المتشابكة بالأمل والتضحية، فكل عبوة تحمل فى داخلها شوقًا للتآلف والوحدة، وكانت كل الألوان تتلاشى أمام تلك الصورة من العطاء واحدة من أروع المشاهد التى مرت بى”،