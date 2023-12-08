الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

جمال عبيد عن مبادرة الدستور: "صوتك لمصر" دعوة وطنية للمشاركة في الانتخابات

النائب جمال عبيد
النائب جمال عبيد

قال النائب جمال عبيد، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، إن المشاركة في الانتخابات واجب وطني فهو يصنع برأيه مستقبل وطنه ويختار ما يراه أنسب، مثمنًا إطلاق جريدة الدستور لمبادرة" صوتك لمصر" وهو دور وطني ينبغي على جميع مؤسسات الدولة أن تقوم به مثل المساجد والكنائس والإعلام بتوعية المواطنين على أهمية المشاركة كحائط صد ضد المخططات الخارجية التي تسئ لأي تقدم تشهده البلاد.

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وأضاف عضو مجلس النواب في تصريحات لـ"الدستور"، أن الناخبين أمامهم حرية الاختيار بين 4 مرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024، مشددًا أن البلاد تنعم بالديمقراطية بشكل كبير فباعتباره نائبًا عن حزب الشعب الجمهوري لم يجد أي مضايقات أو اعتراضات من مؤسسات الدولة فيما يخص أنشطة مرشح الحزب، بل كان هناك تعاونًا من كل مؤسسات الدولة ولم يتحيزوا لمرشح دون آخر، وهو ما يشجع المواطنين على المشاركة بفاعلية وقول كلمتهم في صندوق الانتخابات. 

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على قلب رجل واحد 
وأكد عبيد، أنه على المصريين جميعا أن يثبتوا أنهم على قلب رجل واحد ويشاركوا بكثافة أمام صناديق الاقتراع لقطع أي محاولة للتشكيك في نزاهة الاستحقاق الدستوري، وللظهور بصورة مشرفة تليق بمصر أمام العالم.

مبادرة الدستور “صوتك لمصر” 

وأطلقت جريدة الدستور مبادرة" صوتك لمصر" لحث ودعوة المواطنين للمشاركة في انتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها الأحد المقبل وتستمر حتى الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 حيث تهدف المبادرة لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم الانتخابية. كما تسعى المبادرة إلى إزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين في المشاركة في الانتخابات.


وتتضمن المبادرة مجموعة من الفعاليات والحملات الإعلامية  منها إطلاق حملة تدوين على مواقع التواصل الاجتماعي على هاشتاج #صوتك_لمصر للتشجيع على المشاركة في الانتخابات والتوعية بأهميتها، كما توفر المعلومات والبيانات اللازمة للمواطنين حول الانتخابات الرئاسية، وتسهيل الوصول للجان التصويت، عبر سلسلة من الأشكال الصحفية المختلفة: أخبار، مقالات، إنفوجرافيك، فيديو جرافيك..

النائب جمال عبيد الانتخابات الرئاسية المشاركة الإيجابية حازم عمر الشعب الجمهوري

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