الجمعة 08 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"أزمة إنسانية غير مسبوقة".. هل تنجح الانتقادات الأممية في وقف حرب غزة؟

غزة
غزة

وجهت العديد من الدول والمنظمات الدولية انتقادات بالغة بشأن حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، والأزمة الإنسانية غير المسبوقة.

اجتماع لمجلس الأمن والتصويت علي المادة 99

وبحث مجلس الأمن الدولي، تداعيات الحرب على غزة التي دخلت شهرها الثالث، وذلك بعد أن حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في خطوة نادرة رسميا، على استخدام كل نفوذه لمنع وقوع كارثة إنسانية في القطاع المحاصر.

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يأتي الاجتماع وسط استعدادات للتصويت على مشروع قرار مدعوم عربيًا ودوليًا يطالب بوقف النار، في حين لا تزال إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ترفض مثل هذا التوجه

واستند “جوتيريش” إلى المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، في خطوة نادرة لتسريع تحرك مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب في غزة، وتأتي هذه المادة، التي لم تستخدم منذ عقود، بعد الفشل المتكرر في مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوًا في إصدار قرار يدعو إلى هدنة فورية.

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وزير الخارجية الأمريكي: يجب زيادة المساعدات لقطاع غزة

قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، في مؤتمر صحفى جمعه مع نظيره البريطاني، إنه على إسرائيل بذل كل الجهود لزيادة المساعدات لقطاع غزة، ونعمل من أجل العودة إلى الهدنة في غزة.

وأضاف أنه على إسرائيل العمل على حماية المدنيين، وما زلنا ندرس كل السبل التي تؤدى إلى إطلاق سراح الرهائن، وحماس مسئولة عن عدم إطلاق سراحهم وانتهاء الهدنة، وعلى حماس أن تسمح للصليب الأحمر بزيارة المحتجزين.

بريطانيا تدعو للاستجابة الإنسانية للأزمة في غزة

دعت بريطانيا في بيان خلال الفترة الماضية، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الاستجابة الإنسانية للأزمة في غزة، كما عملت على دعم مسار حل الدوللتين لإنهاء الصراع الدائر بينهما.

الاتحاد الأوروبي يطالب بحماية المدنيين في الضفة

وأكد مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أنه يقع على عاتق إسرائيل التزام قانوني بحماية المدنيين في الضفة الغربية من عنف المستوطنين، ومُحاسبة مرتكبي هذه الأعمال.

وشدد المكتب- حسب بيان صادر عنه على أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة رئيسية أمام إقامة دولة فلسطينية مستقبلية قابلة للحياة.

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