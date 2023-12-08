"الكاثوليكية" تحيي ذكرى القديس شارل غارنييه – اليسوعي الشهيد في كندا

أحيت الكنيسة الكاثوليكية اليوم، ذكرى القديس شارل غارنييه – اليسوعي، الشهيد في كندا.



ونستعرض أبرز المعلومات عنه وفقَا للأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني:

