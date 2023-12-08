ماذا يعني تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة؟.. وكيف ردت حماس؟

أثار قرار الأمم المتحدة بتفعيل المادة 99 ، حالة من الجدل، وثارت التساؤلات حول المغزى من قرار العمل بها في هذا التوقيت.

وقد فعل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ، المادة 99، من ميثاق الأمم المتحدة للمرة الأولى منذ توليه المنصب عام 2017 للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة ، مما أثار غضب الاحتلال الإسرائيلي.

المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة

وتنص المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، الذي وقّع منتصف 1945 في سان فرانسيسكو، على أن "للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين.

مجلس الأمن

ومن المتوقع أن يجتمع مجلس الأمن الدولي، لمناقشة تفاقم تأزم الأوضاع في قطاع غزة ، بعد قيام قوات الاحتلال بتصعيد العنف ضد المدنيين بعد انتهاء الهدنة ، بعد أن حث جوتيرش رسمياً وفي خطوة نادرة، المجلس المؤلف من 15 عضوًا على "استخدام كل نفوذه" لمنع "كارثة إنسانية" في القطاع.

ترحيب حماس

ومن جانبها رحبت حركة حماس، بتفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة ، وقالت في بيان نشرته على قناتها في تليجرام نرحب بموقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإعمال المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تنبّه مجلس الأمن إلى أن ما يحدث في غزة يهدد الأمن والسلم الدوليين، ومطالبته بوقف مجازر الاحتلال ووقف عدوانه، وندعو كل الدول إلى ممارسة كل الضغوط على الاحتلال والإدارة الأمريكية لوقف عدوانهم عن شعبنا.

وأوضحت أنه يجب على العالم إدانة هذه الغطرسة، وحماية المؤسسات والشخصيات الأممية من إرهاب نتنياهو وحكومته النازية.

وأضافت أن هذه الإدانة غير كافية، فماذا عن جرائم ومجازر جيش الاحتلال النازي في قطاع غزة؟ فالقاتل المجرم في الضفة الغربية، سلاحه إسرائيلي وأمريكي، هو نفسه القاتل المجرم في غزة، الذي سلاحه إسرائيلي وأمريكي، فيجب التحرك إلى إدانته وتجريمه ومحاكمته.