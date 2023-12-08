بعد تفعيلها لأول مرة.. ماذا تعرف عن المادة 99 فى ميثاق الأمم المتحدة؟
سلطت قناة "إكسترا نيوز"، الضوء على المادة "99" في ميثاق الأمم المتحدة، بعد تفعيلها لأول مرة من قِبل جوتيريش، من خلال إنفوجراف على النحو التالي:
- تختص بالسلام والأمن الدوليين.
- تعد المادة الأكثر أهمية التي تحدد مهام الأمين العام.
- تمنح الأمين العام سلطة لفت الانتباه لأي مسألة تهدد حفظ السلم.
- تسمح للأمين العام ببدء مناقشة في مجلس الأمن حول قضية معينة.
- تهدف للتعامل مع حالات يواجه فيها مجلس الأمن صعوبات بالاتفاق.
- تهدف للضغط على أعضاء مجلس الأمن لاتخاذ قرارات حاسمة.
جاءت نتيجة لإدراك الحاجة للإنذار المبكر بالأزمات الدولية.