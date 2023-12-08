الجمعة 08 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

عاجل.. "تنظيم الاتصالات" يغرم المصرية للاتصالات 20 مليون جنيه

جريدة الدستور

غرم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الشركة المصرية للاتصالات 20 مليون جنيه، وذلك بعد أن رصد عطلًا جسيمًا في البنية التحتية، وانقطاعًا في الخدمات الصوتية وخدمات الإنترنت في أماكن متفرقة في يوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر 2023، كما وجه الجهاز الشركات مقدمي الخدمة بضرورة تعويض العملاء المتضررين طبقًا للقواعد العامة للتعويضات التي أصدرها الجهاز للشركات العاملة في السوق المصرية لحماية حقوق المستخدمين في حالة تأثر الخدمات.

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كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد شكل لجنة فنية طارئة فور حدوث الانقطاع، لتحديد أسبابه والوقوف على مدى التأثير الناتج عن الانقطاع، والمدة الزمنية للانقطاع، والمناطق المتضررة، حتى عودة واستقرار الخدمة في جميع المناطق، وبناءً على تقرير اللجنة أصدر الجهاز قراره بتغريم الشركة.

وستقوم اللجنة الفنية بإكمال أعمالها مع مقدمي خدمات الإنترنت للوقوف على الصورة الكاملة لحجم التأثير في الخدمات، واتخاذ ما يلزم لحماية حقوق المستخدمين.

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات غرم الشركة المصرية للاتصالات 20 مليون جنيه رصد عطل جسيم البنية التحتية

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